Les yeux ouverts, nous sommes ici pour donner une réponse qui fera regretter à l'ennemi toute erreur

Téhéran (IRNA)-Réagissant à l’afflux des messages de remerciements de la part des autorités et de diverses couches de la société iranienne, le commandant de la Force aérospatiale du CGRI, le général populaire Amir-Ali Hajzadeh a déclaré : « J'apprécie et remercie sincèrement tout le monde. Sans aucun doute, l'opération réussie de « Promesse Franche 2 », menée dans le but d’infliger une punition minimale au régime sioniste pervers et criminel, a été menée avec la décision unifiée de hautes autorités iraniennes, l’approbation du Conseil suprême de sécurité nationale et le soutien indéfectible du gouvernement ainsi que le feu vert et les directives du Commandant en chef suprême, qu’est le Leader de la RII, l'ayatollah Khamenei. »

« Les forces aérospatiales du CGRI en tenue verte, ainsi que les autres forces armées de la République islamique d'Iran, restent disposées, vigilantes et les yeux ouverts, pour qu'en cas de toute erreur aventuriste des ennemis de cette frontière et de cette région, une réponse dure et regrettable soit donnée au corps en décomposition de l'ennemi », a-t-il promis.