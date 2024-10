Toute coopération politique et économique avec le régime d’Occupation sioniste doit cesser (Qalibaf)

Le président du Parlement iranien a souligné, dimanche 13 octobre, la nécessité de rompre toute relation de collaboration, d’assistance et de dialogue avec le régime sioniste, ainsi que l’importance de mettre un terme à tout projet, tant sur le plan politique qu’économique, qui pourrait offrir une assistance à l’entité occupante.

« Nous devons mettre fin à toute forme de coopération, d’assistance et de dialogue avec le régime sioniste, et arrêter tous les projets politiques et économiques qui le soutiennent », a déclaré le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, lors du sommet de l’Union interparlementaire (UIP) et en marge d’une réunion d’urgence de l’Union parlementaire des États membres de l’OCI, qui s’est tenue dimanche à Genève.

M. Qalibaf a rappelé que le régime illégitime d’Israël a agi avec une impertinence sans vergogne et inhumaine et a commis sans réserve des crimes contre les musulmans. Il a affirmé que cela ne se limite pas à Gaza ou au Liban, mais concerne tous les pays musulmans. Il a souligné qu’Israël se permet toutes sortes de crimes contre les dirigeants du monde musulman, en restant impuni avec le soutien des États-Unis et de certains pays occidentaux.

Le président du parlement iranien a ajouté : « À Beyrouth, j'ai vu des gens qui sont restés fermes, déterminés, endurants et résistants face à un ennemi criminel et sans engagement prêt à franchir toute ligne rouge et habitué à agir de manière la plus inhumaine et sans merci à l’égard des civils et des innocents. J’ai vu des gens qui malgré la mort en martyr quotidienne de leurs hommes et de leurs enfants les plus chers et précieux, sont fermement décidé à stopper cette machine de tuerie de l’Occupation sioniste, une fois une fois pour toutes ».

« Le régime israélien a méprisé le droit et l'ordre international et a jusqu'à présent tué plus de 10 000 enfants à Gaza. Ce régime attaque délibérément les écoles, les hôpitaux et les bâtiments où se trouvent les civils. Il a fait de la terreur un modèle de son comportement afin de garantir sa sécurité et sa survie. Suite à ces évolutions ultra tragiques, tous les acquis moraux et juridiques enregistrés par la civilisation humaine sont désormais menacés sous nos yeux, et pire encore les Israéliens déclarent clairement qu’ils ont l’intention d’étendre leur modèle de comportement aux autres pays de la région », a encore déploré le plus haut diplomate iranien.

S’exprimant toujours lors dela réunion de l’Union interparlementaire (UIP) et en marge d’une réunion d’urgence de l’Union parlementaire des États membres de l’OCI, qui s’est tenue dimanche à Genève, Qalibaf a poursuivi : « Je vous ai apporté le message du peuple et des responsables du gouvernement libanais et des groupes palestiniens. Il est temps pour le monde, en particulier les pays asiatiques, d'assumer leur responsabilité humaine et de prendre des mesures pratiques pour contrôler le régime criminel sioniste. Si un accord est conclu ici pour contraindre Washington et Israël à mettre fin à la violence dans la région, je transmettrai également votre voix aux habitants de ma région. »

Le plus haut parlementaire iranien a conclu : « J'ai assuré les responsables du gouvernement libanais que l'Iran soutiendrait tout accord soutenu par le gouvernement, la nation et la résistance libanais. Nous sommes pour une paix durable, mais nous pensons que la paix n’est possible que lorsque ceux qui tuent des enfants et se moquent de leurs cadavres sont isolés et condamnés par le monde. »