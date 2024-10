Araghchi : La région est en état d’alerte, la guerre ou la paix, l’Iran est prêt pour tous les scénarios

Téhéran - IRNA - Le ministre iranien des Affaires étrangères, en visite ce dimanche en Irak, a déclaré : « Nous sommes pleinement préparés à une situation de guerre. Nous n'avons pas peur de la guerre, et pourtant nous n'en voulons pas, et nous continuerons nos efforts pour une paix juste à Gaza et au Liban. »

Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, après avoir rencontré son homologue irakien Fouad Hussein à Bagdad, a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe ce dimanche 13 octobre : « Notre région est désormais confrontée à des défis très dangereux et se trouve dans un état d’alerte. Il était donc nécessaire que nous ayons des consultations étroites avec nos amis de la région, notamment en Irak. » Il a souligné que la région se trouve dans une situation alarmante, avec un risque élevé de conflits et une intensification des tensions. Selon lui, l’origine de cette instabilité est dans les actes criminels perpétrés par le régime sioniste, qui ont débuté à Gaza et se propagent actuellement au Liban. Araqchi a exprimé ses préoccupations quant à la possibilité que les tensions actuelles se propagent à d’autres pays voisins, ce qui pourrait plonger l’ensemble de la région dans une situation extrêmement périlleuse. Le chef de la diplomatie iranienne a insisté sur l’importance de répondre aux agressions du régime sioniste et de mettre un terme aux conflits ainsi qu’aux attaques israéliennes visant les populations de Gaza et du Liban. Il a souligné que la République islamique d’Iran n’aspire pas à une intensification des tensions, des conflits ou à la guerre. Toutefois, il a affirmé que le pays se tient prêt à faire face à toute éventualité qu’elle soit pacifique ou conflictuelle.