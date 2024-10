France : manifestations contre l'agression du régime sioniste contre les hôpitaux à Gaza

Selon l’IRNA, citant Anadolu, des centaines de Parisiens ont manifesté autour de l'hôpital historique « Pitié-Salpêtrière » dans la capitale française, contre les actions criminelles du régime israélien dans la bande de Gaza et son ordre d'évacuer par force les hôpitaux du nord de la bande côtière sous blocus.

Les manifestants se sont rassemblés à l'extérieur et à l'intérieur de l'hôpital, brandissant des banderoles avec des messages qui exprimaient la solidarité avec le personnel hospitalier de Gaza.

Des manifestants avaient également en main des drapeaux palestiniens et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : Les patients palestiniens sont en danger et que le régime israélien massacre le personnel médical dans la bande de Gaza.

Toujours lors de cette manifestation, une déclaration écrite a été lue, annonçant que les forces militaires du régime sioniste ont ordonné l'évacuation de trois hôpitaux de la bande de Gaza, ce qui constitue une « violation flagrante des lois sur les droits de l'homme ».

Dans cette déclaration, il a été souligné qu'avec des ressources limitées, il n'est pas possible d'évacuer les patients et que leur déplacement met leur vie en danger.

Les manifestants ont souligné la grave pénurie de carburant et de médicaments à Gaza et ont averti que certains agents de santé préféraient rester aux côtés de leurs patients malgré les risques.

Un an après le début de la campagne génocidaire du régime d’Occupation sioniste dans la bande de Gaza, 42. 227 Palestiniens ont été tués en martyr dans cette bande sous blocus, majoritairement des femmes et des enfants, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Le régime israélien, avec le soutien complice des États-Unis, a lancé depuis le 7 octobre 2023 une guerre dévastatrice contre les habitants de la bande de Gaza, qui a fait également plus de 98 000 Palestiniens. A cela s’ajoute les destructions massives et une guerre de faim meurtrière.

L'armée sioniste a lancé vers fin septembre 2024 des attaques à grande échelle contre diverses régions du sud du Liban, qui se poursuivent toujours.

En faisant fi des appels de la communauté internationale et en ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour un arrêt immédiat de la guerre et les ordres de la Cour internationale de Justice pour la prévention des crimes de génocide et pour améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza, Tel Aviv continue de mener sa campagne génocidaire et ses exactions contre les habitants de la bande de Gaza.