Hezbollah : l'attaque contre la brigade Golani n’est rien devant ce que l’ennemi sioniste devra attendre

Après l’opération spécifique menée par le Hezbollah au sud de Haïfa, la salle des opérations de la Résistance islamique a rappelé dans un communiqué son précédent avertissement selon lequel « la persistance de l’occupation israélienne à attaquer notre honorable peuple dans toutes les régions du Liban fera de Haïfa et d’autres villes une cible pour les missiles et les drones de la résistance, à l’instar de Kiryat Shmona et d’autres colonies frontalières avec le Liban ».

Le communiqué a évoqué « les informations révélées par nos drones Al-Hodhod (huppe) sur les cibles militaires israéliennes sensibles et les installations israéliennes vitales en Palestine occupée, en particulier dans la ville occupée de Haïfa ».

Et de souligner : « l’occupation a parié sur le fait que la résistance ne serait pas en mesure de mettre à exécution sa menace, après les assassinats abominables visant ses dirigeants, notamment le secrétaire général Sayed Hassan Nasrallah, et n’a pas pris aux sérieux nos avertissements et a poursuivi ses agressions contre notre honorable peuple, commettant les massacres les plus horribles contre les femmes et les enfants, en particulier dans la ville de Beyrouth et dans sa banlieue sud ».

Après tout cela, la décision du commandement de la résistance a été de « discipliner cet ennemi et de lui montrer un peu de ce que la Résistance est capable à faire à tout moment et en tout lieu qu’elle veut, qu’il soit secret ou public. D’où la cible a été l’un des camps d’élite de la Brigade Golani, inconnu pour de nombreux colons, à Binyamina, au sud de la ville occupée de Haïfa.

Le communiqué explique que « dans le cadre d’une opération qualitative et complexe, l’unité de missiles de la Résistance a lancé des dizaines de missiles vers diverses cibles dans les régions de Nahariya et d’Akka, dans le but de leurrer les systèmes de défense aérienne israéliens. Simultanément, la Force aérienne de la Résistance a tiré des escadrons de divers drones, dont certains étaient utilisés pour la première fois, contre différentes zones d’Akka et de Haïfa ».

Et de renchérir : « Les drones spécifiques ont réussi à transgresser les radars de la défense aérienne israélienne sans être détectés, et ils ont atteint leur cible dans le camp d’entraînement de la brigade d’élite Golani dans la région de Binyamina. Ils ont explosé dans les salles où étaient présents des dizaines d’officiers supérieurs et de soldats de l’occupation qui se préparaient à participer à l’agression contre le Liban, tuant et blessant des dizaines d’entre eux ».

La Résistance islamique a promis, « le peuple le plus honorable, qu’elle restera son bouclier protecteur et ne permettra pas à ce lâche ennemi de l’agresser », et a affirmé sa poursuite de « la défense de la terre du Liban conformément aux plans de terrain supervisés personnellement par Sayed Nasrallah et les dirigeants martyrs ».

Et de conclure en prévenant l’occupation, « ce que tu as vu aujourd’hui dans le sud de Haïfa n’est rien devant ce qui t’attend, en cas de la poursuite de l’agression contre notre fier et cher peuple ».

Dimanche soir, la Résistance a mené une opération aux drones d’assaut contre un camp d’entraînement appartenant à la Brigade Golani à Binyamina.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a affirmé, ce lundi, que 4 soldats israéliens ont été tués et 7 autres grièvement atteints, dans l’attaque aux drones visant la base militaire de Binyamina.