Mois de l’histoire islamique au Canada : un geste pour masquer l’Islamophobie

Le mois octobre 2024 a été désigné par le gouvernement canadien comme le mois de la lutte contre l'islamophobie. Dans une déclaration officielle, Ottawa exprime son inquiétude à l'égard de la hausse des sentiments anti-islam au Canada :

Cette année, le Mois de l’histoire de l’islam est assombri par la montée récente et troublante de l’islamophobie au Canada. Le Conseil national des musulmans canadiens a signalé une augmentation de 1 300 % des incidents islamophobes. Cette montée de la haine et du sectarisme menace la sécurité et le bien-être de tous les Canadiens.

Cette année, les Canadiens d’origine palestinienne, libanaise et soudanaise sont également confrontés à l’intensification de la guerre et des conflits dans leurs pays d’origine, où nombre d’entre eux continuent d’entretenir des liens familiaux et communautaires étroits. De nombreux musulmans canadiens originaires de ces régions ont constaté que leur sentiment de sécurité était de plus en plus mis à rude épreuve et qu’ils se trouvaient dans l’incapacité de pratiquer leur foi publiquement ou simplement d’exister sans craindre d’être pris pour cible ou attaqués.