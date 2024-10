Araghchi : les négociations de Mascate ont été interrompues en raison des conditions actuelles dans la région

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui s'est rendu à Mascate, a déclaré, ce lundi (14 octobre 2024) à propos des négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis : « Le gouvernement omanais a toujours contribué à la résolution des questions dans la région et a toujours essayé de jouer un rôle positif en faisant passer le message entre l’Iran et les États-Unis. »

« Cette question a été abordée sous le 13e gouvernement iranien, connue sous le nom de processus de Mascate, et des contacts ont été établis indirectement entre l'Iran et les États-Unis via Oman » a-t-il ajouté.

En réponse à la question de savoir si un message avait été envoyé aux États-Unis lors de sa visite à Oman, Araghchi a indiqué : « Au cours de cette visite, nous n'avons eu aucun contact à cet égard et aucun message n'a été transmis aux autres pays, mais dans toutes les consultations que nous avons eues dans la région et dans d'autres pays, nous avons fermement exprimé les positions de la République islamique d'Iran. »

Et de poursuivre : « Les États-Unis, les pays européens et les pays de la région devraient savoir la position de l'Iran. Notre position est très claire et nous l’avons répété à maintes reprises : nous ne voulons pas de guerre ni de conflit ; Même si nous y sommes parfaitement préparés, nous pensons que la diplomatie doit empêcher que cela se produise. »

Le chef de la diplomate iranienne a déclaré : « Les relations Iran-Oman sont basées sur l'amitié, le respect mutuel et la coopération conjointe dans de nombreuses questions qui rapprochent les deux pays amis. »

Faisant référence au fait qu'Oman joue un rôle important dans la résolution de nombreux questions régionales et internationales, Araghchi a noté : « La région connaît un état d’alerte et pourrait être au bord de conflits massifs, et la diplomatie est le seul moyen de prévenir des crises majeures et d’éviter une escalade des tensions et une guerre. »