Evolutions dans la région : conversation téléphonique entre les ministres iranien et chinois des A.E.

Téhéran - IRNA - Lors d'une conversation téléphonique ce lundi, les ministres iranien et français des Affaires étrangères ont souligné la nécessité d'intensifier les efforts et les initiatives diplomatiques avec diverses parties régionales et internationales pour empêcher l'escalade des tensions et de l'insécurité dans la région de l'Asie occidentale.

Selon l'IRNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, qui se trouve ce lundi 14 octobre à Oman, dans la cadre de sa tournée régionale sur fond de la crise au Moyen-Orient, a reçu un appel téléphonique de son homologue chinois, Wang Yi, à l'ambassade d'Iran à Mascate. Les deux hommes se sont penchés à cette occasion sur les derniers développements dans la région de l'Asie occidentale. Evoquant les relations importantes et stratégiques de son pays avec l'Iran, le ministre chinois des Affaires étrangères a souligné la nécessité d'accroître les efforts et les initiatives diplomatiques avec diverses parties régionales et internationales pour empêcher l'escalade des tensions et de l'insécurité dans la région de l'Asie occidentale. Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a pour sa part salué les efforts du gouvernement chinois pour contrer les exactions criminelles et les intentions bellicistes du régime sioniste en cours contre les Palestiniens de la bande de Gaza et au Liban, avant de qualifier l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU de « désastre » dû à l'obstruction des États-Unis. Le plus haut diplomate iranien a également salué le rôle de la Chine dans le maintien de la paix et de la sécurité régionale. Toujours lors de cette conversation téléphonique, les relations bilatérales et la rencontre des présidents des deux pays, prévue en marge du sommet des BRICS à Kazan, ont également été abordées.