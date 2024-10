Contre-attaque réussie du Hezbollah à Aita al-Shaab : 55 roquettes tirées sur les territoires occupés

Téhéran- IRNA- La Résistance islamique du Liban a annoncé avoir mené plusieurs autres opérations terrestres et aériennes contre les positions de l'armée sioniste, empêchant l'avancée terrestre des occupants à Aita al-Shaab et Misra, et tirant des dizaines de roquettes sur de nombreuses positions des sionistes.

Le Hezbollah a annoncé dans un communiqué émis ce lundi 14 octobre : « Lorsqu'un groupe de soldats ennemis a tenté d'avancer vers la ville d'Eita al-Shaab, les résistants les ont ciblés avec des attaques d'artillerie et, en raison des tirs nourris, ils ont été contraints de battre en retraite. Dans un autre communiqué, le Hezbollah a annoncé : « Des combattants de la Résistance islamique libanaise ont attaqué la base militaire de Beit Lied, à l'est de Netanya, avec une attaque de missile. » Dans sa 11ème déclaration opérationnelle aujourd'hui lundi, la Résistance libanaise a également annoncé : « Les combattants de la Résistance islamique ont bombardé la ville de Kiryat Shmona avec des roquettes. » Dans sa douzième opération aujourd'hui, la Résistance islamique libanaise a empêché l'avancée des soldats d'infanterie de l'armée sioniste vers la ville de Merkaba, au sud du Liban, en menant des attaques d'artillerie.