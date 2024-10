L'intervention des pays extrarégionaux n’est pas dans l’intérêt des pays de la région (Pezeshkian)

Téhéran - IRNA - Le président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, a souligné qu'il saluait tout projet et action qui conduirait à l’expansion des relations entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan : « Nous devons offrir une opportunité pour faciliter la communication et les échanges entre les peuples », a-t-il souligné.

« La souveraineté d'aucun pays ne doit être ignorée », a déclaré Pezeshkian lors d'une rencontre ce lundi 14 octobre à Téhéran avec le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan Shahin Mustafayev, tout en notant que la présence de pays extrarégionaux dans la région ne serait point dans l’intérêt des pays de la région. Il n'est pas nécessaire de construire des murs aux frontières pour établir la sécurité, a-t-il déclaré. « Les pays islamiques doivent ouvrir leurs marchés les uns aux autres afin que les hommes d'affaires puissent facilement travailler ensemble », a-t-il insisté. Le président a réitéré que l'Iran se félicite du lancement de voies ferrées et de routes entre les deux pays voisins, exprimant également la volonté de Téhéran de s'engager dans une coopération énergétique et agricole avec l'Azerbaïdjan. De son côté, le vice-Premier ministre azerbaïdjanais a déclaré que l’Azerbaïdjan était prêt à élargir les relations avec la République islamique d’Iran dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, l’énergie, la culture et le transit, attachant une grande importance au renforcement de la coopération avec Téhéran en matière de sécurité et de défense. « Bakou souhaite favoriser la paix dans la région et ne revendique de territoire à aucun pays. Et, en retour, nous n’acceptons les revendications d’aucun pays sur notre intégrité territoriale », a-t-il ajouté. « Pour l’Azerbaïdjan, la diplomatie négociée est la clé de la résolution des problèmes régionaux », a-t-il conclu avant d’inviter le président Pezeshkian à assister à une conférence internationale sur le changement climatique - connue sous le nom de COP 29 - qui se tiendra en Azerbaïdjan en novembre.