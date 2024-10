L'accent mis par Araghchi sur l'intensification des efforts pour contrer les tentatives visant à imposer la guerre et l'instabilité dans la région

Seyyed Abbas Araghchi, qui s'est rendu à Oman dans le cadre des consultations diplomatiques avec les pays de la région, a rencontré aujourd'hui lundi 14 octobre le sultan Bin Muhammad Al Nu'mani, ministre des Affaires civiles du sultanat d'Oman.

Lors de la rencontre, tout en passant en revue les derniers développements à Gaza et au Liban, les deux parties ont qualifié la situation dans la région de « dangereuse » et ont souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour empêcher l'imposition de la guerre et de l'instabilité dans la région par le régime d’Occupation sioniste.

Les deux parties ont insisté sur le fait que la poursuite du génocide et de l'agression du régime sioniste à Gaza et au Liban est la principale cause de l'insécurité et de l'instabilité dans la région.

Les deux hommes ont appelé à cette occasion à une action concrète et immédiate de la communauté internationale pour mettre fin au crime et à l'incitation à la guerre du régime sioniste.