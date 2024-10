Gaza : 31 martyrs lors d’un nouveau massacre israélien

Mardi, de nombreux civils palestiniens sont tombés en martyr après de raids israéliens menés par les avions de l’occupation, sur plusieurs régions dans la bande de Gaza, selon des sources locales et médicales, a rapporté l’agence de presse palestinienne wafa.

Les mêmes sources ont affirmé que sept citoyens palestiniens sont tombés en martyr, y compris des enfants, ainsi que d’autres ont été blessés, à l’est de Khan Yunis.

En outre, trois civils ont été martyrisés lors de bombardement de la maison de la famille de Dahdouh, au sud de la ville de Gaza.

Les forces d'occupation continuent d'envahir la bande de Gaza, par terre, par mer et par air, depuis le 7 octobre 2023, ce qui a entraîné le martyre de 42 289 civils et l'infection de 98 684 autres, pour la plupart des enfants et des femmes, dans un bilan non définitif, alors que des milliers de personnes sont toujours portées disparues sous les décombres.