Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baqaie, a rejeté les allégations liées à la vente de missiles balistiques par l'Iran à la Russie, et a déclaré : « La position de la République islamique d’Iran concernant le conflit ukrainien est claire et fondée sur des principes. Dès le début du conflit, l'Iran, en s'opposant à la guerre et en insistant sur le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de tous les pays, a exigé une solution diplomatique pour résoudre les différends entre la Russie et l'Ukraine. »

Le porte-parole de la diplomate iranienne a qualifié les accusations de l'Union européenne et du Royaume-Uni contre l'Iran de sans fondement et de tentative de détourner l'opinion publique du génocide du peuple palestinien et du bellicisme du régime sioniste dans la région de l'Asie occidentale.

Faisant référence au rôle de certains pays européens, dont le Royaume-Uni et l'Allemagne, dans la fourniture d'armes meurtrières utilisées par le régime sioniste pour le génocide et l'agression à Gaza et au Liban, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a considéré ces pays comme partenaires dans les crimes commis contre les peuples palestinien et libanais, rappelant les devoirs juridiques des pays membres de la Convention pour l'interdiction du génocide, a considéré l'action des pays fournissant des armes au régime israélien comme une violation du droit international.