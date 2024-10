Partout dans les territoires occupés est à notre portée (Cheikh Naïm Qasim)

Dans son discours, prononcé ce mardi 15 octobre, Cheikh Naim Qassem, secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais, a souligné : « Le Hezbollah finira par vaincre le régime d’Occupation »

Il a également souligné que les résistants n'ont pas peur de la mort et ce, alors que l'ennemi sioniste est au pied du mur et que tout le bilan enregistré par le régime sioniste se résume à tuer les femmes et les enfants et dernièrement les forces de la FINUL, à faire exploser les mosquées et les églises et à viser les aides humanitaires à la population.

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais a poursuivi : « Nous sommes en guerre directe avec le régime sioniste depuis deux semaines. Nos combattants sont engagés aux côtés de l'armée sioniste en divers endroits et ce que nos frères ont accompli sur le terrain au cours des deux dernières semaines a dépassé nos attentes.

Il a également déclaré : « Notre jeunesse attend de donner une grande leçon à l’armée sioniste. »

Il a poursuivi : "Cela fait environ une semaine que nous avons décidé de mettre en œuvre une nouvelle équation consistant à infliger des coups douloureux à l'ennemi, et on a vu que les missiles de la Résistance ont atteint Haïfa et au-delà."

« Nous prendrons pour cible n’importe quel point des territoires occupés que nous déciderons et n’importe quel point que nous jugeons approprié ; Nos roquettes et nos drones ont également atteint Tel-Aviv, et Israël a reconnu dimanche avoir fait des centaines de blessés, ce qui est nettement plus que ce chiffre », s’est-il félicité.

« Puisque l'ennemi a attaqué tout le Liban, nous avons le droit de viser n'importe quel point de l'ennemi occupant et nous choisirons le point que nous jugerons approprié », a renchéri Cheik Naïm Qassem.