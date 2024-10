Nouvelle attaque de drones de la Résistance irakienne contre une cible vitale israélienne dans le nord

La Résistance islamique irakienne a annoncé avoir visé le mardi matin 15 octobre une cible vitale dans le nord des territoires occupés (Israël) avec une attaque de drone.

La Résistance islamique d'Irak a également souligné que les attaques contre les positions du régime d’Occupation sioniste et le pilonnage des fortifications de l’ennemi se poursuivront avec une tendance croissante.

Ce groupe a également annoncé hier soir dans un communiqué qu'en représailles aux massacres commis par le régime usurpateur d’Israël contre des civils, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées, les résistants ont attaqué une cible vitale à l'est des territoires occupés avec un drone avancé.