Des soldats israéliens pilonnés par des combattants d'Al-Aqsa et leur char Merkava détruit

Par ailleurs, les bataillons de la « Résistance nationale palestinienne », connus sous le nom de « Forces du martyr Omar Al-Qaasem », branche militaire du « Front démocratique pour la libération de la Palestine », ont annoncé dans un communiqué que leurs combattants dans la région d’Al-Salam, située à l'est de Rafah, au sud de la bande de Gaza, ont réussi à détruire un char militaire du régime d’Occupation sioniste de type Merkava avant de tuer et blesser ses passagers.

Les bataillons du martyr Ezzedin al-Qassam, la branche militaire du mouvement de la Résistance palestinien, dans la bande de Gaza, Hamas, ont également annoncé que leurs combattants avaient réussi à blesser un certain nombre de membres des forces spéciales du régime sioniste et à en tuer plusieurs autres en faisant exploser une bombe en bord de route dans une zone appelée al-Riyan, à l'est de Rafah, au sud de la bande de Gaza.