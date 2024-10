Araghchi et Guterres soulignent la nécessité de mettre fin à la guerre à Gaza et au Liban

Lors d’une conversation téléphonique, mardi soir ( 15 octobre 2024), le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, faisant référence à la situation humanitaire catastrophique provoquée par la poursuite du génocide à Gaza et l'agression du régime sioniste au Liban, a exigé au Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, d'utiliser toutes les capacités de cette organisation internationale pour mettre fin aux crimes sionistes et acheminer l'aide humanitaire au Liban et à Gaza, et Guterres s’est également dit préoccupé par l’escalade des tensions dans la région.

Réitérant la position de principe de l’Iran concernant la nécessité de maintenir la paix et la stabilité dans la région, Araghchi a annoncé que la République islamique d'Iran, tout en déployant tous ses efforts pour protéger la paix et la sécurité de la région, est pleinement préparée à une réponse décisive à toute aventure du régime sioniste.

Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que la responsabilité des conséquences de la propagation de l'insécurité dans la région incomberait au régime sioniste et à son principal soutien, à savoir les États-Unis.

Le Secrétaire général des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’escalade des tensions dans la région suite aux attaques continues du régime israélien contre Gaza et le Liban, a souligné les efforts pour parvenir à une solution politique afin de mettre fin à la guerre et la nécessité de porter secours aux victimes et aux personnes déplacées à Gaza et au Liban.