L'armée sioniste admet qu'au moins 23 de ses soldats ont été blessés à Gaza et au Liban en 24h

L'armée d’occupation sioniste a reconnu, mercredi, que 24 de ses soldats avaient été blessés, lors des combats avec la Résistance palestinienne et libanaise, dans la bande de Gaza et au sud du Liban, au cours des dernières 24 heures.

Selon les médias israéliens, 23 soldats israéliens ont été blessés au cours des dernières 24 heures, dont 22 à la frontière nord avec le Liban.

Selon les données officielles et les annonces de l'ennemi sioniste, 39 sionistes ont été tués dans les rangs de l'armée et des colons à la suite des frappes de la résistance palestinienne, du Hezbollah, des fronts de soutien et des opérations à l'intérieur de la Palestine depuis le début du mois d'octobre.