L'Iran et la Jordanie mettent l'accent sur la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité de la région

« Le Dr Araghchi, ministre des Affaires étrangères, lors de sa rencontre avec le roi de Jordanie, a expliqué le point de vue de l'Iran sur la situation sécuritaire sensible dans la région - en raison de l'agression et des crimes du régime sioniste à Gaza et au Liban », a déclaré Ismail Baqaï sur le réseau social X.

Le porte-parole de l'agence diplomatique a ajouté : Lors de cette réunion, la détermination commune des deux pays à développer et à approfondir les relations bilatérales a été soulignée

« La ferme conviction de l'Iran et de la Jordanie est que nous avons besoin d'une solidarité décisive et d'une action collective pour mettre fin aux agressions et aux crimes, protéger les vies innocentes et protéger la sécurité et la stabilité de la région », a-t-il conclu.