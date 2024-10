La poursuite des tirs de roquettes du Hezbollah et les coupures de courant dans plusieurs villes du nord de la Palestine occupée

Le mouvement Hezbollah a annoncé dans un communiqué avoir ciblé la colonie sioniste de Karmeil avec une lourde attaque à la roquette.

En guise du soutien à la nation résistante palestinienne dans la bande de Gaza, en soutien à sa résistance héroïque et noble et en défense de la nation libanaise, ainsi qu'en réponse aux attaques barbares d'Israël contre les villes, les villages et les civils, les combattants de la Résistance islamique ont bombardé aujourd'hui après-midi la colonie Karmeil.

La radio de l'armée sioniste a annoncé le tir direct de roquettes du Hezbollah sur Karmeil, situé en Basse Galilée.

La chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a également rapporté que 30 roquettes avaient été tirées vers Karmeil et ses banlieues en Basse Galilée.