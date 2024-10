Les nouvelles sanctions occidentales contre l’Iran n’amélioreront pas la situation actuelle (Araghchi)

Selon le correspondant de la politique étrangère de l’IRNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la RII, s’exprimant ce mercredi matin 16 octobre, devant un groupe de journalistes en Jordanie a déclaré : « La région se trouve dans une situation sensible et tous les pays de cette région craignent que la situation ne devienne incontrôlable ; Ce problème est dû aux attaques et aux crimes commis par le régime sioniste à Gaza et au Liban, et chaque jour nous assistons à un nouveau crime du régime sioniste, et c'est la raison pour laquelle il existe une préoccupation commune face à cette situation parmi les pays de la région. »

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a poursuivi : « Il existe une détermination régionale et mondiale pour mettre fin à ces attaques et crimes. »

Le plus haut diplomate iranien a ajouté : « L'instauration d'un cessez-le-feu au Liban afin que des secours puissent être apportés aux réfugiés de ce pays est devenue une exigence régionale et internationale sérieuse. »

Araghchi a ajouté : « Il est regrettable qu'alors que nous et tous les pays de la région essayons de réduire la tension dans la région afin de prévenir les crimes qui ont lieu, les pays européens et occidentaux agissent dans le sens d’inverse et attisent la tension en nous imposant de nouvelles les sanctions. Ils savent mieux que quiconque que les sanctions n'ont jamais été une solution et n'ont jamais pu résoudre un problème dans les relations entre l'Iran et l'Occident, mais qu'elles ont toujours ajouté aux problèmes et ce sont toujours eux qui, après les lourdes sanctions imposées à l'Iran et voyant qu'ils étaient inefficaces, ont été contraints de négocier pour gérer la tension. »

Il a déclaré que pour Téhéran les nouvelles sanctions occidentales contre l'Iran sont comme une action hostile et n'amélioreront pas la situation existante avant d’ajouter : « Les nouvelles sanctions imposées par les États-Unis et l'Europe contre l'Iran ciblent les gens ordinaires qui voyagent en avion.

« On se demande quel est vraiment l’effet de ces restrictions sur la réduction des tensions dans la région ? », a déploré le chef de la diplomatie iranienne.