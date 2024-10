Un missile du Hezbollah a touché directement Nahariya, au nord de la Palestine occupée + vidéo

Selon le rapport d'IRNA ce mercredi 16 octobre, citant Al-Mayadeen, à la suite de l'attaque à grande échelle susmentionnée, des sonnettes d'alarme ont été retenties dans un certain nombre de colonies sionistes du nord de la Palestine occupée, notamment Margliyot, Arab Aramshe et Général Maskaf Am.

La chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a également annoncé que certaines parties avaient pris feu après qu'un drone ait frappé la colonie sioniste de Shlomi.

Il y a quelques heures, le site d'information libanais "Al-Ahed" a rapporté que le Hezbollah avait pris pour cible la colonie de peuplement sioniste de Karmeil avec une lourde attaque à la roquette.

La Douzième chaîne du régime sioniste, reconnaissant le tir direct des roquettes du Hezbollah sur cette ville occupée, a rapporté que 30 roquettes avaient été tirées vers Karmeil et ses banlieues en Basse Galilée.