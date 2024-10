Les trois îles iraniennes font partie intégrante du territoire de l'Iran islamique (Velayati)

Selon l’IRNA, Ali Akbar Velayati a déclaré jeudi 17 octobre dans une déclaration : Plus d'un an s'est écoulé depuis les terribles crimes du régime sioniste contre la population opprimée de Gaza, du Liban et d'autres pays de la région, et ce régime génocidaire barbare ne tient aucun compte des droits humanitaires. Par contre enhardi par le soutien des Occidentaux, à leur tête les Etats-Unis, elle perpétue des crimes sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

La déclaration ajoute : « Les Etats-Unis lui fournissent toutes les armes et installations que ce régime et son Premier ministre sanguinaire commandent sans aucune restriction ni considération, et en apparence ils jouent le rôle de médiateur, mais à l'intérieur, ils sont des partenaires dans tous ces crimes et campagne génocidaire contre les musulmans.

Toujours dans cette déclaration, le membre du Conseil de discernement du Bien de l’Ordre islamique d’Iran a souligné : « Cette guerre par procuration, menée par les États-Unis et l'Angleterre contre l'une des terres islamiques les plus saintes, échouera définitivement et se terminera par la victoire des musulmans. »

Dans la suite de cette déclaration, il est indiqué : « L'Occident doit savoir qu'en exerçant des pressions sur l'Iran, comme dans le cas du boycott des compagnies aériennes de notre pays, il n'atteindra aucun de ses sinistres objectifs. »

« Notre grande nation a été témoin de tels actes malveillants au cours de ces 45 dernières années, et pourtant ils ont toujours su tirer parti de ces limites et de transformer les menaces aux opportunités », a-t-il conclu.