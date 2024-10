Araghchi rencontre le président égyptien au Caire

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rencontré et discuté avec le président de l’Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, des questions et développements régionaux les plus importants, ce jeudi (17 ocotbre 2024), au Caire.

Lors de cette réunion, Araghchi a eu une discussion et une consultation utiles avec le président égyptien concernant les développements dans la région, et les deux parties ont souligné la nécessité de déployer davantage d'efforts pour mettre fin aux crimes à Gaza et à l'agression contre le Liban, aider les réfugiés et empêcher l'expansion de la campagne belliciste du régime sioniste.

Les deux parties ont discuté de la poursuite des consultations et de la coordination au niveau bilatéral et au niveau des organisations et institutions internationales pour mettre fin aux souffrances des peuples de la bande de Gaza, du Liban et de la Syrie et empêcher la propagation de la guerre et de l'agression israélienne.

Le chef de la diplomatie iranienne a eu une réunion séparée avec son homologue égyptien, Badr Abdel-Aati, ce jeudi, au Caire, et les deux parties ont exprimé leurs positions et points de vue concernant les développements régionaux, notamment la guerre à Gaza et au Liban.

Araghchi s'est rendu au Liban, en Syrie, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Irak, à Oman et en Jordanie dans le cadre de consultations régionales concernant les derniers développements à Gaza et au Liban et les efforts visant à mettre fin aux crimes du régime sioniste.

Le Caire est la huitième destination de la tournée régionale du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dans le cadre de la poursuite des efforts diplomatiques de l'Iran pour mettre fin à la guerre à Gaza et au Liban.