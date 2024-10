Le monde n’oublie pas le soutien des États-Unis et de l’Allemagne en tant que fournisseurs d’armes aux sionistes (Téhéran)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baqaei, a écrit sur son compte X : « Le peuple palestinien, la région et le monde n'oublieront pas que les États-Unis et l'Allemagne, qui justifient les crimes sionistes, sont les plus grands fournisseurs d'armes meurtrières au régime sioniste. »

À l'occasion de l'anniversaire de l'attaque aérienne du régime sioniste contre l'hôpital al-Mu'amdani à Gaza, qui a entraîné le martyre de plus de 500 patients, dont des femmes et des enfants, Baqaei a déclaré : « Le peuple opprimé de Gaza s'est réfugié le 17 octobre 2023 dans cet hôpital, où des massacres ont eu lieu lors des attaques du régime sioniste. »

« Il s'agit du premier cas de crime de guerre commis par le régime israélien à Gaza dans les premiers jours du début du génocide, qui a été unanimement condamné par la communauté internationale » a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne.