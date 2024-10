L'unité du monde musulman est la raison pour laquelle le peuple de Gaza a su résister à Israël (Qalibaf)

Mohammad Baqer Qalibaf a ajouté ce jeudi 17 octobre lors de la 15e réunion de commémoration des martyrs de l'unité au complexe culturel Ayeha (Les Versets) dans la ville sainte de Mashhad : « Le régime sioniste occupe le plateau du Golan depuis un an et une semaine, mais à l'occasion de l'anniversaire du début de cette guerre (le 7 octobre), le mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, a tiré des roquettes sur Tel Aviv. Quant aux captifs sionistes, ils sont toujours là dans la bande de Gaza aux mains du Hamas et les soldats de la Résistance palestinienne combattent toujours au nord et au sud de l’enclave côtière ».

Il a ajouté : Cette permanence est due à l'unité de l’Ummah islamique et des frères chiites et sunnites qui défendent leurs frères avec amitié et amour, la même amitié et le même amour qui ont été manifestés au Sistan-Baloutchistan par le martyr Shoshtari et le martyr Rajabzadeh qui se sont sacrifiés pour leurs frères sunnites dans la province du Sistan et Balûchistân (au sud-est de l’Iran) ».

Il a poursuivi : L’Ummah islamique donne sa vie et ses richesses, mais ne perd jamais son honneur, mais prend son honneur et se tient debout, si nous continuons sans peur et si nous ne cédons pas, Dieu déversera et complétera sa bénédiction sur nous et nous guidera vers le salut qui passe ou bien par la mort en martyr ou bien par surmonter et être vainqueurs contre les ennemis dans ce monde. »

Le président du Conseil islamique a conclu : L'ennemi sioniste et les dirigeants des États-Unis doivent savoir que le Hamas ne sera pas éliminé avec le martyre d'Ismail Haniyeh, que le Hezbollah ne sera pas anéanti avec le martyre de Hassan Nasrallah. L’Ummah islamique est debout parce que notre culture est une culture de lutte d’honneur. Il n’y a pas de plus grand honneur pour nous que le martyre car Dieu a promis la victoire et s’est engagé à donner la victoire aux croyants. »