L'ère de "diviser pour régner" des Européens est révolue (Araghchi)

Le plus haut diplomate iranien réagissant aux évolutions a écrit sur sa page X ce jeud matin 17 octobre 2024 : « L'ère de la politique malveillante de « diviser pour régner » des Européens dans notre région est révolue depuis longtemps. »

Il a ajouté : « La partie de l'Iran de la déclaration conjointe de l'Union européenne et du Conseil de coopération du golfe Persique contient de nombreux messages significatifs. »

Il a renchéri : De notre point de vue, il est clair que la voie de coopération respectueuse que nous leur avons proposée lors de diverses réunions et occasions, notamment à New York, a désormais trouvé sa réponse : La volonté de l'Europe est pour la « confrontation », d’où vient la décision d’interdire les vols iraniens de passagers et les accusations absurdes et non-fondées d’ « occupation » !

Le ministre des Affaires étrangères a conclu : « Les trois îles ont toujours appartenu à l'Iran et le resteront pour toujours. »