Commandant de la Marine de l'Armée iranienne : Nous réagirons fermement à toute attaque ennemie

L'amiral Shahram Irani, commandant de la marine iranienne, a ajouté dans une interview accordée au réseau Al-Mayadeen : « Les menaces des ennemis sont causées par leur faiblesse et ils cherchent à se montrer contre nous ».

« Depuis les dernières décennies, nous sommes confrontés à toutes les menaces et conspirations des ennemis ainsi qu'à leurs sanctions, et nous continuerons à y faire face ».

Commandant de la Marine iranienne Shahram Irani a renchéri : « Nous n'aurons aucune indulgence envers les agissements aventuristes des ennemis, et comme l'a dit le Guide suprême de la Révolution islamique, notre réaction sera calculée et sera effectuée en temps voulu et opportun. »