Mettre fin aux crimes contre Gaza et le Liban est l'objectif commun de nous tous (Téhéran)

Ce jeudi 17 octobre, dans un message émis sur le réseau social X publié en arabe, Esmail Baqaï Hamaneh, porte-parole de la diplomatie iranienne a écrit à propos de la rencontre du ministre iranien des Affaires étrangères avec son homologue égyptien au Caire : « Lors des discussions, Seyyed Abbas Araghchi et Badr Abdul Ati, respectivement les ministres iranien et égyptien des Affaires étrangères, se sont penchés sur les questions d’intérêts bilatéraux des deux pays et régionales. »

« Les deux parties ont souligné à cette occasion la nécessité de renforcer les consultations et la coordination entre les pays islamiques et d'autres acteurs influents afin de mettre fin à l'agression et aux violations flagrantes des droits humanitaires internationaux par le régime d’Occupation sioniste à Gaza et au Liban. »

« Mettre fin aux crimes odieux et à l’agression continue contre Gaza et le Liban, et empêcher l’extension de l’insécurité et de l’instabilité dans la région, est l’objectif commun de nous tous », a-t-il insisté toujours dans son message.