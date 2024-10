24 martyrs et 150 blessés dans le bombardement d'une école dans la bande de Gaza

Poursuivant ses crimes contre la nation palestinienne dans la bande de Gaza, l'armée sioniste a bombardé les réfugiés palestiniens installés dans l'école "Abou Hussein" du camp de Jabalia, au nord de cette zone.

Des sources médicales ont annoncé que 24 personnes avaient été tuées en martyr et 150 autres blessées dans cet horrible crime.

Des témoins oculaires ont confirmé que cette école était en feu et que la vie des réfugiés palestiniens dans cette soi-disant zone sûre et humanitaire était en jeu.

Dans une interview accordée à Al Jazeera, le directeur des urgences du nord de la bande de Gaza a déclaré que l'ennemi sioniste avait ciblé l'école "Abu Hussein" du camp de réfugiés de Jabalia avec deux missiles.