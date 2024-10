Représentation de l'Iran aux Nations Unies : l'Europe a adopté une mauvaise et dangereuse position envers Téhéran

Le représentant de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU a écrit ce jeudi, 17 octobre heure locale, sur son page X (anciennement Twitter) que l'Europe s’est lancée dans « une fausse et dangereuse route » en ce qui concerne sa position envers l’Iran ».

« Au cours de la semaine où les chefs de l'Assemblée générale se sont réunis à New York, sept dirigeants européens, lors de rencontres séparées avec le président iranien, Massoud Pezeshkian et dans une approche prospective, ont déclaré que les préoccupations des parties peuvent être résolues par le dialogue et la diplomatie négociée. Mais à Bruxelles (siège la Commission européenne, qui assure le pouvoir exécutif), ils ignorent imprudemment les lois internationales et la Charte des Nations Unies, et se laissent instrumentaliser par de fausses allégations contre la souveraineté et l'intégrité territoriales de l'Iran », a déploré la mission iranienne à l'ONU.