Araghchi à Istanbul

Araghchi est arrivé ce vendredi matin 18 octobre à Istanbul, en Turquie, pour participer au troisième tour des réunions du Caucase du Sud.

Auparavant, Araghchi s'était rendu au Liban, en Syrie, en Arabie saoudite, au Qatar, en Irak, à Oman, en Jordanie et en Égypte, conformément aux consultations régionales et aux mouvements diplomatiques de la République islamique d'Iran concernant les derniers développements à Gaza et au Liban et les efforts visant à mettre fin aux crimes du régime sioniste. Il a rencontré à cette fin de hauts responsables des pays pour discuter et échanger des opinions.

Istanbul est la neuvième destination de la tournée régionale du ministre iranien des Affaires étrangères.