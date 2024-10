Représentation de l'Iran aux Nations Unies : le martyre d'Al-Sinwar sera un exemple à suivre pour les adolescents et les enfants palestiniens

Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a écrit jeudi soir, 17 octobre heure locale, sur son compte X (ancien Twitter) : « Lorsque les forces américaines ont sorti Saddam Hussein d'un trou dans le sol dans un état troublé, malgré le fait qu’il avait une arme à feu, il a supplié de ne pas le tuer. Ceux qui considéraient Saddam comme leur modèle de résistance se sont effondrés. Mais lorsque les musulmans verront le martyr Sinwar en uniforme de combat et au milieu du terrain et non caché, contre l'ennemi, l'esprit de résistance sera renforcé. »

Le représentant a conclu : « Il sera un modèle à suivre pour les adolescents et les enfants qui poursuivront son chemin pour la liberté de la Palestine. Tant qu’il y a l’occupation et l’agression, la résistance est vivante parce que le martyr est vivant et inspirant. »