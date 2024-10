Araghchi à son arrivée en Turquie: Il existe une "compréhension commune dans la région" concernant Gaza et le Liban

En outre, ce voyage a coïncidé avec la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères "3+3".

La troisième réunion de la plateforme de coopération régionale du Caucase du Sud dans le format « 3+ » se tiendra demain à Istanbul. Les ministres des affaires étrangères de la Turquie, de la Russie, de l’Iran, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan tiendront une réunion à cet effet.

Il a ajouté : « Dans la région, il existe désormais une compréhension commune en ce qui concerne le danger que représentent les conflits à Gaza et au Liban, avec un risque de l’extension de la guerre et les préoccupations liées à la situation des réfugiés.

Araghchi a souligné : « Nous avons toujours eu de bonnes relations avec la Turquie et lors de la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et le président de ce pays, il y aura des consultations sur fond des évolutions régionales. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a poursuivi : « Nous devons nous occuper des questions régionales et les régler pacifiquement et agir de manière que les arrangements sécuritaires et politiques apportent la paix et la stabilité pour la région. »

Araghchi est arrivé à Istanbul, en Turquie, ce matin, vendredi 18 octobre, pour participer au troisième tour des réunions du Caucase du Sud.

Auparavant, Araghchi s'était rendu au Liban, en Syrie, en Arabie saoudite, au Qatar, en Irak, à Oman, en Jordanie et en Égypte, conformément aux consultations régionales et aux mouvements diplomatiques de la République islamique d'Iran concernant les derniers développements à Gaza et au Liban et dans le cadre des efforts visant à mettre fin aux crimes du régime sioniste. Il a rencontré à cette fin de hauts responsables de ces pays et discuté avec.

Istanbul est la neuvième destination de la tournée régionale du ministre des Affaires étrangères de la RII.