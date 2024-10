Réunion de la Plate-forme de coopération régionale du Caucase du Sud: Le ministre iranien des A.E. rencontre son homologue arménien

Selon le correspondant de l'IRNA sur place, Seyyed Abbas Araghchi a rencontré cet après-midi (vendredi 18 octobre) son homologue arménien Ararat Mirzoyan en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du Mécanisme de coopération régionale du Caucase connu sous le nom de 3+3.

En marge de cette conférence, d'autres réunions bilatérales avec les ministres participants et de hauts responsables du pays hôte sont également à l'ordre du jour du ministre iranien des Affaires étrangères.

Avant d'arriver à Istanbul, Araghchi en tournée régionale s'était rendu en Jordanie et en Egypte et avait consulté et échangé des opinions avec de hauts responsables de ces pays concernant les développements régionaux les plus importants, notamment la guerre à Gaza et au Liban.