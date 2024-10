Le Hamas annonce officiellement le martyre de Yahya Sinwar

Le chef adjoint du bureau politique du mouvement Hamas a annoncé ce vendredi que Yahya Sinwar a été tué en martyr dans un acte terroriste du régime d’Occupation sioniste hier jeudi.

Selon le rapport de l'IRNA publié ce vendredi 18 octobre, Khalil al-Hayya, chef adjoint du bureau politique du mouvement Hamas, a déclaré dans un communiqué que Yahya Sinwar, chef du bureau politique du mouvement Hamas, avait été tué en martyr par le régime sioniste dans la bande de Gaza sous blocus.

Khalil al-Hayya a souligné que Yahya Sinwar a continué à se sacrifier pour la cause palestinienne après avoir quitté la prison jusqu'à ce qu'il se rejoigne le grand déluge (Opération du Déluge d’Al-Aqsa).

« Al-Sinwar a fini par se rejoindre à la caravane de grands martyrs comme Ahmed Yassin, le fondateur du mouvement de la Résistance palestinienne, Hamas. Le sang de ces martyrs illumine notre chemin et sera un moteur et une nouvelle motivation pour notre résistance ».

« Jusqu'à l'établissement du gouvernement palestinien sur l'ensemble de nos territoires avec pour capitale la noble Qods qui est maintenant occupée, le mouvement Hamas poursuivra son chemin. Certes, le martyre de Yahya Sinwar et des dirigeants d’avant lui donne plus de force et de détermination à notre mouvement », a-t-il insisté.

Il a souligné que Sinwar n'a jamais tourné le dos aux fronts de bataille et a été tué en martyr alors qu'il était en première ligne de la bataille et présent dans diverses positions de combat.

Le chef adjoint du bureau politique du mouvement Hamas a également déclaré que les prisonniers du régime sioniste ne rentreront chez eux qu'après la cessation complète des agressions contre la bande de Gaza, le retrait complet de l’armée sioniste et la libération des otages palestiniens de la bande de Gaza qui croupissent dans les geôles d’Israël.

Al-Hayya rendant hommage à Yahya Sinwar a conclu : « La paix soit sur toi, ô commandant martyr, l'histoire retiendra que tu as écrit la première ligne de la phase de libération de la Palestine. »