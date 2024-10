Le nom de Sinwar a été ajouté à la liste des héros mythiques de l’Ummah islamique (Téhéran)

Dans une partie de cette déclaration, il est indiqué : « Le nom de Sinwar s’éternise parmi les héros légendaires de l’Ummah islamique, tels que Cheikh Ahmed Yassin, Abdul Aziz Rantisi, Qassem Soleimani, Ismail Haniyeh et Seyyed Hassan Nasrallah, qui ont tous donné toute leur vie pour garder vivant le chemin de la Résistance et de la lutte pour mettre fin à l'occupation et à la réalisation du droit légal et légitime à l'autodétermination et du droit fondamental à vivre dans la dignité.

Toujours dans cette déclaration on peut lire : « La République islamique d'Iran condamne fermement les crimes perpétrés par le régime sioniste dans l'assassinat et la liquidation de dirigeants et d'élites palestiniens, mis en œuvre dans le cadre du récent plan de génocide en cours depuis maintenant 13 mois en Palestine occupée. La RII rappelle également la responsabilité des fournisseurs d'armes et des soutiens financiers et politiques de ce régime, en particulier les Etats-Unis qui sont bien sûr complices et partenaires dans ces crimes. »