Le message du Président Pezeshkian suite au martyre de Sinwar : le martyre ne perturbera pas la résistance de l’Ummah islamique contre l’oppression et l'occupation.

Téhéran (IRNA)-Dans un message de condoléance, le président de la RII, Massoud Pezeshkian, a pésenté ses salutations à l’âme du martyre du vaillant commandant de la Résistance qu’est le martyr Yahya Sinwar, et exprimé ses condoléances à cette triste occasion et pourtant source de fierté, au Guide suprême de la Révolution, ayatollah Seyyed Ali Khamenei, au peuple opprimé et puissant de Gaza et à tous les épris de liberté du monde.

Dans un message à l'occasion du martyre de M. Yahya Sinwar, Massoud Pezeshkian a déclaré : « Le Jihad contre l'agression et donner la liberté et la libération aux véritables propriétaires des terres occupées est un grand mouvement et un objectif noble qui ne s'arrêtera pas avec l'assassinat et l'élimination des héros de cette arène. »