Sinwar s’est opposé au projet sioniste américain jusqu’à verser son sang (Hezbollah)

Dans un communiqué émis ce vendredi soir 18 octobre, le mouvement de la Résistance libanais, Hezbollah a exprimé ses condoléances à la nation palestinienne, au mouvement de la Résistance islamique de la Palestine, Hamas, aux mondes arabe et musulman, et à tous les combattants et esprits libres, ainsi qu'à la famille de ce grand martyr, à l'occasion du martyre de Yahya Sinwar, le chef du bureau politique du Hamas.

Le commandant martyr Yahya Sinwar a reçu la flamme du commandement après la mort en martyr de son prédécesseur, Ismail Haniyeh, pour donner suite à la cause palestinienne et le faire aboutir en parcourant le chemin de la résistance, du don et du sacrifice, en compagnie de braves combattants de la Résistance, car il était quelqu’un de crédible et digne de confiance à cette fin, c’est ainsi qu’a réagi le Hezbollah libanais à la triste disparition en martyr de Yahya Sinwar.