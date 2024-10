L'attaque aérienne américano-britannique contre le Yémen est une preuve de complicité avec les crimes sionistes (Téhéran)

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, a qualifié les attaques américaines et britanniques contre les régions de Sanaa et Saada au Yémen de « violations flagrantes de la Charte des Nations Unies et des règles du droit international relatives à l'interdiction de l'utilisation de force et au respect de l'intégrité territoriale des pays » avant de les condamner fermement.

Le diplomate a considéré la poursuite des attaques aériennes américaines et britanniques contre le Yémen, ainsi que la poursuite du soutien armé et politique de ces deux pays au régime israélien à la campagne génocidaire et au meurtre des peuples palestinien et libanais, comme une « preuve claire de leur complicité et de participation aux crimes du régime sioniste. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que ces actions agressives et aventuristes des États-Unis et du Royaume-Uni contre le peuple opprimé et courageux du Yémen constituent une participation dangereuse de ces deux pays à l'escalade de l'insécurité et des tensions à l’Asie de l’Ouest.

« Cela enhardit le régime israélien à poursuivre son génocide et son bellicisme », a-t-il encore averti.

Saluant le soutien honorable du peuple yéménite aux peuples opprimés de Palestine et du Liban, Esmaïl Baqaï a conclu : « Les exactions des États-Unis et de l'Angleterre en attaquant le Yémen et en détruisant les infrastructures vitales de ce pays ne peuvent pas porter atteinte à la solidarité et à l’amitié de l'honorable peuple du Yémen avec les Résistances de la Palestine et du Liban ».