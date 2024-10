Le Hamas est vivant et le restera (Leader)

Ce qui suit le texte intégral du message de l’imam Khamenei suite au martyre de Yahya Sinwar, président du bureau politique du Mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas)

Au nom de Dieu, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux

Chères nations musulmanes !

Chères jeunes courageuses de la région !

Le moudjahid héroïque, commandant Yahya Sinwar, a rejoint ses camarades martyrs.

Il était une figure brillante de la Résistance et de la lutte [sur le chemin de Dieu]. Avec une détermination inébranlable, il s’est dressé contre l’ennemi oppressif et transgressif, giflant ce dernier avec sa perspicacité et sa bravoure. Il a porté le coup irréparable du 7 octobre [[Déluge d’al-Aqsa]] qui a marqué l’histoire de cette région. Et puis il est monté au royaume des martyrs avec dignité et fierté. Pour quelqu’un comme lui qui a consacré toute une vie à la lutte contre l’ennemi usurpateur et oppressif, c’est seulement le martyre qui peut être un sort digne.

Certes, sa perte est douloureuse pour le Front de la Résistance. Cependant, ce Front n’a pas arrêté sa progression après le martyre de personnalités éminentes telles que Cheikh Ahmed Yassin, Fathi Shaqaqi, Rantisi et Ismaïl Haniyeh. De même, il ne faiblira pas non plus avec le martyre de Sinwar, in-cha-Allah. Le Hamas est vivant et le restera.

Comme toujours, nous serons aux côtés des moudjahidines et des combattants sincères, avec l’aide et la direction de Dieu.

Je présente mes félicitations pour le martyre de notre frère Yahya Sinwar à sa famille, à ses camarades de combat et à tous ceux qui se sont consacrés au djihad sur le chemin de Dieu, et je leur présente en même temps mes condoléances pour sa disparition.

Que les salutations soient sur Ses serviteurs justes de Dieu.

Sayed Ali Khamenei

28 mehr 1403

19 octobre 2024