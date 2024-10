L'Iran appelle la CPI à prendre des mesures immédiates contre les crimes du régime israélien

Dans une lettre adressée au procureur de la Cour pénale internationale (CPI), faisant référence aux récentes attaques israéliennes qui ont tué et blessé des milliers de civils au Liban, l’ambassadeur iranien a appelé à une action immédiate pour empêcher la répétition des crimes sionistes.

Hadi Farajvand a souligné que le régime israélien continue de commettre un génocide et des crimes de guerre à Gaza depuis un an avec le plein soutien des États-Unis et d’autres pays, et qu’il a maintenant étendu sa guerre au Liban.

Et de poursuivre : « Les récents crimes sionistes au Liban, qui ont été largement commis contre des civils, sont des exemples clairs de crimes contre l'humanité. Ces actes barbares constituent une menace sérieuse à la paix et à la sécurité dans la région et dans le monde entier, et la communauté internationale doit agir immédiatement pour mettre fin à l’impunité du régime israélien et demander des comptes aux responsables israéliens. »