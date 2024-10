Araghchi rencontre le ministre turc des Affaires étrangères à Istanbul

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rencontré et discuté avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Plate-forme de coopération régionale du Caucase connu sous le nom de 3+3, ce samedi (19 octobre 2024), à Istanbul.

Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté et des relations bilatérales dans divers domaines, ainsi que des questions et des développements les plus importants dans la région, notamment les attaques israéliennes à Gaza et au Liban.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghci, a rencontré, vendredi 18 octobre, à Istanbul, son homologue arménien en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du mécanisme de coopération régionale du Caucase connu sous le nom de 3+3.

Avant d'arriver à Istanbul, Araghchi en tournée régionale s'était rendu en Jordanie et en Egypte et avait consulté et échangé des opinions avec de hauts responsables de ces pays concernant les développements régionaux les plus importants, notamment la guerre à Gaza et au Liban.