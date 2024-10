Palestine : La solution à deux États ne mènera pas à une paix durable dans la région (Araghchi)

Abbas Araghchi, dans une interview accordée au journal égyptien Al-Masri Al-Youm, a expliqué la situation actuelle dans la région, la nécessité de mobiliser tout le monde pour mettre fin aux crimes sionistes et les objectifs sa visite en Égypte, ajoutant que : « Compte tenu des conditions actuelles dans la région, la République islamique d'Iran ressent plus que jamais la nécessité d'une coordination et d'une consultation urgentes entre les pays de la région et d'une coopération afin d'adopter des positions qui conduiront à la cessation des crimes sionistes à Gaza et au Liban. »

« Les pays de la région et la communauté internationale devraient redoubler d'efforts pour mettre fin aux crimes du régime d'occupation israélien afin que ces crimes ne s'étendent pas à d'autres régions » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Il est possible que nous assistions à un « deuxième Gaza » dans le sud du Liban, à moins que des mesures sérieuses ne soient prises pour arrêter l’ennemi sioniste. C’est pourquoi j’insiste sur le fait que les pays de la région doivent prendre des mesures pratiques et efficaces pour mettre fin à ces crimes afin que nous puissions réduire les tensions, car l’escalade des tensions ne profitera à aucune des parties de notre région. »

« Les consultations entre l’Iran et l'Égypte sont toujours en cours et Téhéran se dit prêt à poursuivre ces consultations et cette coopération commune entre les deux pays. Les relations entre l'Égypte et la République islamique d'Iran sont étroites et les relations entre Téhéran et Le Caire ont été une relation de respect mutuel même pendant la pause diplomatique » a-t-il indiqué.