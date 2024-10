Crimes de guerre israéliens : Le monde assiste « au plus grand génocide de l’histoire de l’humanité » (Commandant de la Marine iranienne)

L'amiral Shahram Irani s’exprimant ce samedi 19 octobre, à l’adresse des invités des pays étrangers réunis dans la ville portuaire de Bandar Abbas dans le but de tenir une réunion de coordination et de justification pour les exercices maritimes combinés IMEX 2024 a indiqué : « Ces exercices se déroulent au nord de l'océan Indien et dans l'un de ses passages les plus importants ».

Déclarant que le nord de l'océan Indien est devenu l'un des environnements les plus complexes au monde sur plan de sécurité, il a noté que ce fait affecte les lignes de communication maritimes vitales et les rend vulnérables aux instabilités régionales et à d’autres défis. »

L'amiral iranien a poursuivi : « En tant que plus grand rassemblement militaire dans cette région, l’exercice naval combiné IONS (Indian Ocean Naval Symposium) « IMEX 2024 » peut jouer un rôle important pour relever ces défis, car aucun pays n'est capable à lui seul d'assurer une sûreté et une sécurité complètes dans cette vaste zone maritime. »

Il a souligné la situation humaine catastrophique au voisinage de l'océan Indien et a déclaré : « Aujourd'hui, le monde est témoin du plus grand génocide de l'histoire de l'humanité et les peuples opprimés de Palestine, du Liban et du Yémen sont sous pression. »

« Les esprits libres et les religions divines ont été attaqués et martyrisés par les velléités ambitieuses et injustes. Mais les prétendus défenseurs des droits de l'homme en Amérique et en Europe, qui usent et abusent aujourd'hui du slogan de droits humains à des fins interventionnistes et pour s'immiscer dans les structures politiques, sociales et culturelles d’autres pays, en particulier des pays musulmans, et cela sans tenir compte des souhaits de leur propre peuple, des peuples opprimés de la région, des femmes et des forces des organisations internationales, quelles que soient leurs croyances religieuses, ils font recours à la force et tuent les enfants avec des armes avancées et ne cesse de tenter d'impliquer les forces maritimes de cet océan dans les défis de sécurité en semant la discorde entre les pays épris de paix de cette région de l’Océan Indien. »

L'amiral iranien a conclu : « Le devoir de nous tous est d'assurer et de renforcer la sécurité et l'économie maritimes du monde avec la même empathie et le même esprit d’amitié dont nous sommes témoins aujourd'hui. »