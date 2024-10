Hamas : L'opération antisioniste à Ramallah est un nouveau message aux sionistes + vidéo

Le mouvement de la Résistance publiant une déclaration a ajouté : « L'opération antisioniste héroïque du samedi matin contre une voiture de police du régime sioniste près de la ville de Silwad, au nord de Ramallah est un nouveau message adressé aux sionistes pour qu'ils sachent que les frappes de Résistance contre eux, se poursuivent en représailles aux massacres et aux crimes de l’armée sioniste en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza.

Le Hamas, soulignant que ce mouvement pleure l’auteur de cette « opération héroïque », a ajouté : « Le Hamas considère cette action comme une réponse naturelle aux crimes de l'ennemi sioniste, dont le siège, la faim et la terreur, dont est victime le peuple palestinien ».

Le Mouvement de la Résistance islamique a souligné que le peuple palestinien et la Résistance restent toujours attachés au sang des martyrs, avant d’ajouter : « La Palestine est le berceau d'hommes résistants et d'un peuple libre qui n'auront de repos que lorsque leur terre et leurs lieux saints seront libérés des mains des occupants. »

Le Hamas a conclu par appeler la jeunesse révolutionnaire palestinienne de continuer à viser l'ennemi sioniste et d'intensifier le conflit, opposant les colons sionistes et la Résistance, afin de mettre fin à l'agression et à l'occupation de l'ennemi sioniste.