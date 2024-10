Le Hamas poursuivra son chemin plus fort que jamais (Araghchi)

Le plus haut diplomate iranien a tenu ces déclarations aux micros des journalistes à l’issue d’une rencontre avec certains hauts responsables du Hamas: « Il est important que tout le monde sache qu’après le martyre de Sinwar et après de nombreux martyrs à Gaza, le Hamas est toujours vivant et debout et c'est une réalité en Palestine que personne ne peut ignorer ni effacer ».

Le ministre des Affaires étrangères de la RII a ajouté : « Le régime sioniste a fait tout son possible depuis un an, il a tué plus de 50 000 personnes, détruit de nombreuses maisons et commis de nombreux crimes dont tout le monde est conscient, mais il n'a atteint aucun de ses objectifs et il n'y arrivera pas. »

Araghchi a renchéri : « Le Hamas est plus vivant que jamais et les rencontres de ces membres amis avec les pays de la région se poursuivent. Hier, ils ont eu une réunion avec le ministre turc des Affaires étrangères, et aujourd'hui, les consultations politiques se sont poursuivies avec moi, et le Hamas poursuivra son chemin plus fort qu'avant.»