Le président Pezeshkian participe au sommet BRICS 2024 à Kazan en Russie

Téhéran (IRNA) - Ministre iranien des Affaires étrangères : Les manœuvres diplomatiques d’Iran pour la paix, la stabilité et la sécurité durable dans la région se poursuivront et atteindront un niveau plus élevé avec la visite du président Pezeshkian à Kazan en Russie.

Le 16ème sommet des chefs d'État des pays membres des BRICS se tiendra du 22 au 24 octobre à Kazan en Russie. Le sommet devrait attirer des représentants de 32 pays, dont 24 chefs d'État, selon le Kremlin. Concernant la présence du président iranien lors de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a noté : « Les consultations diplomatiques se poursuivront au profit de la paix, de la stabilité et de la sécurité durable dans la région et atteindront un niveau élevé avec la visite du Président à Kazan dans les prochains jours. » Le président iranien aura des rencontres avec ses homologues de certains autres pays membres, dont entre autres le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping.