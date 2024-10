Araghchi : Nous avons identifié toutes les cibles en Israël/nous répondrons à toute attaque

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a déclaré, dans une interview accordée à la chaîne de télévision turque NTV, en marge de la réunion de la plate-forme de coopération régionale 3+3 qui s'est tenue, vendredi 18 octobre, à Istanbul : « Israël ne peut pas commettre de crimes à Gaza et au Liban sans les États-Unis. Toutes les armes utilisées sont fournies par les États-Unis. »

Le chef de la diplomatie iranienne a ajouté : « Toute attaque contre l’Iran signifie franchir une ligne rouge. Nous ne laisserons pas une telle attaque sans réponse. La réponse nécessaire sera apportée à toute attaque contre les installations nucléaires iraniennes ou à toute attaque similaire. Nous avons identifié toutes les cibles en Israël, Israël recevra une réponse proportionnée à toute attaque contre l’Iran. »

Et de poursuivre : « Nous n'avons pas attaqué les installations économiques ou civiles du régime sioniste et nous n'avons ciblé que les installations militaires. Mais, nous y avons identifié toutes cibles et la même attaque sera menée contre les cibles. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a quitté, samedi soir (19 octobre 2024), Istanbul pour Téhéran.

Auparavant, Araghchi s'était rendu au Liban, en Syrie, en Arabie saoudite, au Qatar, en Irak, à Oman, en Jordanie et en Égypte, conformément aux consultations régionales et aux mouvements diplomatiques de la République islamique d'Iran concernant les derniers développements à Gaza et au Liban et les efforts visant à mettre fin aux crimes du régime sioniste.

Araghchi a rencontré à cette fin de hauts responsables des pays pour discuter et échanger des opinions. Istanbul était la neuvième destination de la tournée régionale du ministre iranien des Affaires étrangères.