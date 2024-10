Araghchi : De l'Euphrate au Nil, la diplomatie pro-paix dans la région

Dans un message publié sur Instagram, le ministre iranien des Affaires étrangères a décrit ses récentes visites pour mener des pourparlers sur le maintien de la paix dans la région :

Lors de la réunion avec le roi Abdallah II, roi de Jordanie, AbdolFattah Al-Sissi et Recep Tayyip Erdoğan, présidents d'Égypte et de Turquie, faisant référence à la situation dangereuse dans la région suite à l'escalade du bellicisme et à l'expansion de l'ampleur des crimes de guerre du régime sioniste dans l'agression contre le Liban et le génocide à Gaza, j'ai expliqué les récents efforts actifs déployés par la République islamique d'Iran pour empêcher l'augmentation de l'insécurité et de l'instabilité en Asie occidentale.

Lors de mon voyage à Istanbul, j'ai également participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du Caucase du Sud et des pays voisins connue sous le nom de (3+3) et en saluant les progrès dans le processus de négociations de paix entre la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie, les positions d’Iran sont basées sur la nécessité de la non-ingérence des pays étrangers dans la région, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, des frontières internationalement reconnues et d'éviter de recourir à ou de menacer de recourir à la force comme condition d'une paix durable dans cette région.

En fin de compte, j'ai eu [en Turquie] des consultations utiles avec certains membres du conseil politique du mouvement de résistance du Hamas sur les questions liées aux développements à Gaza.

Les consultations diplomatiques se poursuivront au profit de la paix, de la stabilité et de la sécurité durable dans la région.